Siewnik, który wszystko zasieje punktowo

Szwedzka firma Väderstad postanowiła zaskoczyć wszystkich i zaprezentowała innowacyjny siewnik do siewu każdego rodzaju nasion. W dodatku może on wysiewać nasiona, w tym zbóż, niezwykle precyzyjnie, bo punktowo.

Obecnie istnieją zaledwie cztery egzemplarze siewnika Proceed i maszyna jest testowana w różnych częściach Europy. Jeden z nich był także testowany w naszym kraju.

Siewnik ma konstrukcję ramową. Z przodu maszyny znajduje się centralny zbiornik na nasiona o pojemności 3000 l. Wysiewany materiał jest dozowany przez dozowniki, znajdujące się pod zbiornikiem głównym, do komór znajdujących się nad sekcjami siewnymi. Te z kolei są rozmieszczone w dwóch rzędach, podziałka sekcji może wynosić 22,5 lub 25 cm. Jeśli zajdzie potrzeba, można podnieść jeden rząd sekcji i uzyskać podziałkę 45 lub 50 cm, a jeśli chcemy zasiać kukurydzę co 75 cm, to wystarczy zostawić w pracy co trzecią sekcję. Przed sekcjami jest umieszczony rząd gumowych kół konsolidujących, każde z nich można podnieść do góry indywidualnie. Ich zadanie to tworzenie odpowiednich warunków do precyzyjnego odkładania nasion. Całość kończy oś transportowa. Nawóz jest podawany ze zbiornika przedniego i odkładany nad wysianymi nasionami przed zamknięciem bruzdy siewnej. Za punktowy wysiew nasion i umieszczanie ich w glebie jest odpowiedzialny znany z siewnika Tempo i odpowiednio zmodernizowany system PowerShoot. Nasiono jest przysysane do tarczy, potem wpada do krótkiego przewodu nasiennego i jest odkładane w bruździe. Dodatkowe kółko dociskające dba o to, by nasiono dobrze przylegało do jej dna. Na końcu redlicy są dwa kółka zamykające bruzdę.