Siewnik talerzowy do siewu bezpośredniego z Hiszpanii

Większości polskich rolników Hiszpania kojarzy się z winem, słońcem i corridą. Tymczasem - o czym wie już niewielu - spory areał pól w tym pięknym kraju jest obsiewany w systemie siewu bezpośredniego.

Taki stan rzeczy powoduje, że jest sporo hiszpańskich film produkujących siewniki przeznaczone do siewu bezpośredniego. Jedną z nich jest Larossa, która skupia się na produkcji maszyn do uprawy gleby oraz siewników do siewu bezpośredniego. Jej siedziba znajduje się na południe od Saragossy, a jej doświadczenie w produkcji maszyn rolniczych wynosi ponad 70 lat.

W listopadzie 2020 firma zaprezentowała nowy model siewnika do siewu bezpośredniego Belia 4000 SD. Jest to siewnik całkowicie mechaniczny o szerokości roboczej 4 metrów. Na czas transportu składa się jednak hydraulicznie do 3 metrów co umożliwia bezpieczne przemieszczanie się z maszyną po drogach publicznych. Hiszpanie nie zastosowali w nim ramy teleskopowej, pół metra ramy z redlicą składa się hydraulicznie o 180 stopni na główną ramę siewnika. Zbiornik maszyny ma pojemność 4000l, istnieje możliwość wyposażenia siewnika w wysiew nawozów. W takim przypadku nawóz jest umieszczany w glebie razem z nasionami. Napęd aparatu wysiewającego jest mechaniczny. Ogumione koło, które wprawia go w ruch, jest napędzane przez koło układu jezdnego. Po uniesieniu maszyny napęd jest rozłączany automatycznie. Siewnik posiada dwa szerokie koła jezdne (500/50 -17), które znajdują się z tyłu maszyny. Z tyłu maszyny znajduje się także przenośnik ślimakowy służący do załadunku zbiornika nasiennego.

Redlica na równoległoboku.

Nasiona z aparatu wysiewającego grawitacyjnie spadają do redlicy wysiewającej. Jest to redlica talerzowa, tuż obok redlicy znajduje się szerokie koło kopiujące, które ma za zadanie utrzymywać zadaną głębokość siewu. Redlica jest zawieszona na równoległoboku co zapewnia znakomite kopiowanie terenu. Każda z redlic ma sprężynę, która dociska ją do podłoża. Za redlicą znajduje się stalowe, karbowane koło dociskające nasiona. Wszystko po to by zapewnić im jak najlepszy kontakt z glebą. Siewnik jest maszyną półzawieszaną, konstrukcja zaczepu powoduje, że maszyna jest bardzo zwrotna. Jak podaje producent do wydajnej pracy z nowym siewnikiem potrzebny jest ciągnik o mocy zaledwie 130 KM.