Słoma w tym roku jeszcze cenniejsza

Każdego roku w okresie okołożniwnym powtarzają się apele o niepozbywanie się słomy z pól. W tym roku, w obliczu bardzo wysokich cen składników pokarmowych wnoszonych w nawozach, słoma ma jeszcze wyższą wartość.

Słomy nie warto się pozbywać i nie wolno traktować jej jako zbędnego „odpadu”. Jeżeli nie wraca na pole z obornikiem, jej sprzedaż (lub – o zgrozo – oddanie za darmo czy spalenie) po prostu się nie opłaca.

Nawozy droższe niż kiedykolwiek

Chyba nie ma w branży rolniczej osoby, która nie jest świadoma zatrważającej sytuacji na rynku nawozów. Systematycznie drożeć zaczęły na początku 2021 r., na co zbiegło się wiele różnych czynników – od zwiększonego popytu, przez pandemię, utrudnienia w handlu z Chinami, po aspekt najważniejszy, jakim jest cena gazu ziemnego. Ceny nawozów mineralnych zwiększyły się wówczas nawet o kilkaset złotych za tonę w stosunku do roku 2020.

Największy skok odnotowano na przełomie 2021 i 2022 r. Chwilami za tonę nawozu azotowego, np. mocznika, trzeba było zapłacić ponad 5000 zł netto. Obecnie (artykuł powstaje na początku maja 2022 r.) sytuacja nie jest o wiele lepsza: tona saletry amonowej kosztuje ok. 4000 zł, soli potasowej ok. 3500 zł, a fosforanu amonu ok. 5500 zł. Warto dodać, że nawet jeżeli rolnik gotowy jest na zakup nawozów w podanych cenach, nie zawsze i nie wszędzie są one dostępne. Sytuacja jest na tyle dynamiczna, że trudno przewidzieć, przed jakimi wyzwaniami stoją rynek i producenci rolni. Czasy, w których kilogram czystego składnika w nawozach mineralnych kosztował w granicach 2-3 zł, póki co minęły i nie wiadomo, czy i kiedy powrócą. Z tej perspektywy niezwykle istotne jest, by budować zasobność gleby i możliwie w najwyższym stopniu „zwracać” składniki mineralne do glebowej puli.

Skarb w plonie ubocznym

Składniki pokarmowe dostarczane roślinom w trakcie ich wegetacji zakumulowane zostają również w słomie. Pozostawienie jej na polu po zbiorze plonu głównego oraz odpowiednie zagospodarowanie pozwalają na ponowne wprowadzenie składników mineralnych do obiegu i wykorzystanie ich w kolejnych sezonach wegetacyjnych. Słoma jest źródłem kluczowych makro- i mikroelementów w różnych proporcjach, z których każdy ma swoją określoną wartość ekonomiczną. Przedstawione w tabeli wyliczenia są, oczywiście, mocno uśrednione i orientacyjne, ponieważ plon słomy i ilość zawartych w niej składników pokarmowych nie są stałe i zależą od wielu zmiennych, m.in. warunków glebowych, atmosferycznych, gatunku i odmiany rośliny uprawnej czy agrotechniki. Dają jednak wyobrażenie tego, jak cenna jest słoma. Wartość zawartego w niej i zwracanego do gleby azotu może sięgać niemal 800 zł/ha (w przypadku kukurydzy) – to równowartość mniej więcej dwustu kilogramów saletry amonowej.

W tym roku również słoma podrożała, można by więc sprzeczać się, czy lepszym wyjściem nie będzie jej sprzedaż i przeznaczenie dochodu na zakup nawozów mineralnych. Składniki pokarmowe to jednak niejedyny element stanowiący o wysokiej wartości słomy. Resztki pożniwne dostarczają bowiem znacznych ilości materii organicznej, będącej prekursorem próchnicy glebowej. Materię organiczną i węgiel organiczny trudno wycenić, ponieważ brak w powszechnym obrocie ich syntetycznego, funkcjonalnego zamiennika. Dla pewnej orientacji warto jednak dodać, że według szacunków 8 t słomy kukurydzianej może równoważyć pod względem wprowadzonej ilości materii organicznej 30 t obornika.

W bezpłużnych systemach uprawy roli co najmniej 30 proc. resztek pożniwnych pozostaje na powierzchni pola, co pozwala na uzyskanie dodatkowych korzyści, wśród których wymienić można ochronę przed erozją czy ograniczenie strat wody z gleby.

Co zrobić, by z niej skorzystać?

Niestety, ponowne wprowadzenie składników pokarmowych do obiegu i udostępnienie ich roślinom nie jest procesem tak prostym, jak podanie łatwo przyswajalnych nawozów mineralnych. Mimo całego bogactwa resztek pożniwnych w cenne składniki nie można traktować ich jako zamienników nawozów, lecz sposób na wzbogacenie gleby. Zawarte w słomie składniki pokarmowe nie są całkowicie wykorzystane w pierwszym roku po wymieszaniu z glebą, lecz stopniowo uwalniane przez kilka następnych sezonów.

Do pełnego wykorzystania potencjału nawozowego słomy niezbędne jest odpowiednie jej zagospodarowanie, które obejmuje rozdrobnienie i równomierne rozrzucenie resztek pożniwnych, a następnie wymieszanie ich z glebą. Prawidłowy przebieg procesów rozkładu wymaga dostarczenia niewielkich ilości azotu, który oczywiście również ma swoją wartość, jednak dla uproszczenia obliczeń nie została ona uwzględniona w tabeli.