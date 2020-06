Soja w siewie bezpośrednim w żyto #14

Mata ze zniszczonego wałem nożowym żyta rzeczywiście uniemożliwia wzrost chwastów. Na polu soi pojawiły się jednak inne agrofagi.

Po pięciu tygodniach od siewu soi na liściach roślin można dostrzec uszkodzenia w postaci wygryzionych okrągłych i podłużnych otworów między nerwami liścia. Jest to prawdopodobnie efekt żerowania gąsienic rusałki osetnika. Niestety, póki co na rynku nie są dostępne środki zarejestrowane do zwalczania tych szkodników w uprawie soi. Pocieszający jest jednak fakt, że uszkodzonych roślin jest niewiele, a na polu nie widać innych agrofagów. Żytnia mata nie zawiodła pokładanych w niej nadziei i pole wolne jest od chwastów. Mimo wysokiej wilgotności powietrza soja nie została również porażona przez patogeny.