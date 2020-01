Soufflet Agro Polska zmienia politykę handlową

Jak mówi stara prawda "Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana". Potwierdza się to także w przypadku firmy Soufflet Agro Polska. W oficjalnym oświadczeniu umieszczonym na stronie firmy możemy przeczytać, że w związku ze zmieniającymi się uwarunkowaniami w rolnictwie firma będzie się skupiać tylko na trzech obszarach działalności.

W oświadczeniu dyrektor Soufflet Agriculture Christophe Passelande poinformował, że od 1 lipca 2020 firma zaprzestaje dystrybucji środków ochrony roślin oraz nawozów na terenie Polski. W związku z tym jej działalność skupi się na trzech kluczowych dla firmy obszarach.

- Kontraktacji, skupie i całym łańcuchu dostaw jęczmienia browarnego - ta działalnością firma zajmuje się od początku powstania w roku 1998. W związku z tym skup pozostałych gatunków roślin nie będzie kontynuowany.

- Rozwój segmentu nasion Sufflet Seeds - obejmuje on hybrydowe nasiona jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, żyta, rzepaku, kukurydzy i lucerny. Pozwoli to na oferowanie rolnikom jeszcze lepszej genetyki odpornej na zmieniające się warunki pogodowe tak często dotykające rolników w ostatnich latach.

- Poprawie jakości gleby poprzez: edukację rolników prowadzoną poprzez program SoilTEQ (opisywaliśmy go wielokrotnie na naszych łamach). Dystrybucji maszyn firmy Sky Agriculture, przeznaczonych do uprawy uproszczonej i siewu bezpośredniego. Propagowaniu i sprzedaży mieszanek poplonowych FitSoil przeznaczonych do uprawy międzyplonowej.

Jak możemy przeczytać w oświadczeniu ta zmiana da nowe możliwości i kierunki rozwoju oraz wpłynie na jeszcze lepszy kontakt z klientami i spełnianie ich potrzeb.