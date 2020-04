Sparter - robot do zbioru białych szparagów

Trwają pierwsze zbiory białych szparagów, z wykorzystaniem samobieżnego robota Sparter. Maszynę wprowadziła na rynek holenderska firma Cerescon, która opracowała to rozwiązanie przy współpracy z niemieckimi plantatorami szparagów.





Sparter to robot samobieżny, automatyczny i jednorzędowy do zbioru białych szparagów. Holenderska firma Cerescon opracowała go we współpracy z niemieckimi plantatorami szparagów. Pierwsze prototypy robota testowane były na polach już w 2017 r. Thérèse van Vinken, dyrektor generalny w Cerescon, w rozmowie z Agrarheute poinformował, że w 2019 r. testowane były dwa wielorzędowe, ciągnione rozwiązania, które przepracowały około 800 godzin.

Obecnie Cerescon wprowadza na rynek kombajn jednorzędowy i samobieżny. Robot cieszy się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy w związku z pandemią koronawirusa wiele krajów ma problem z pracownikami sezonowymi. Thérèse van Vinken twierdzi, że kilku plantatorów szparagów, a także krajowe i międzynarodowe firmy, już dzwoniły do ​​Cerescon prosząc, o jego jak najszybsze dostarczenie. Maszyna ma kosztować około 350 000 euro.

Film, z testów prototypu robota z 2018 r. możecie obejrzeć tu: