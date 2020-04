Sprostowanie: Rolnicy NIE będą musieli liczyć dżdżownic na polu

Artykuł o konieczności liczenia dżdżownic przez rolników to oczywiście Prima-Aprilisowy żart z naszej strony.

Jest nam niezmiernie miło, że nasz artykuł spotkał się z szerokim odbiorem czytelników i licznymi komentarzami.

DEMENTUJEMY: W nowym prawie o klimacie nie będzie obligatoryjnego monitorowania ilości dżdżownic na polach rolników. Szkoleń jak policzyć dżdżownice również nie będzie, chociaż w niedługim czasie postaramy się wrzucić instrukcję, jak można policzyć ilość dżdżownic na własnym polu. Nie będzie trzeba też wpisywać ilości dżdżownic w żadne rubryki we wniosku obszarowym. Nie będzie również kontroli, ani niestety żadnych dopłat do większej ilości dżdżownic na polu. Wypowiedzi Ursuli von der Leyen oraz Fransa Timmermansa zostały w 100 % wymyślone przez autora tekstu.

Prawdziwa jest za to informacja, że praca dżdżownic jest w stanie zastąpić głęboka uprawę, nie jest to jednak łatwe i wymaga odpowiedniego podejścia do sprawy. Również podlinkowany artykuł, z wypowiedzią polskiego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, jest w 100% prawdziwy i cieszy nas fakt, że minister rolnictwa coraz bardziej przychylnym okiem patrzy na uprawę bezorkową.

Serdecznie pozdrawiamy z tego miejsca ministra Ardanowskiego, życząc mu dużo zdrowia, gdyż z tego co wiemy ciągle przebywa na kwarantannie.

Poniżej zamieszczamy kilka komentarzy spod naszego tekstu z okazji 1 kwietnia, które bardzo nam się spodobały i za które bardzo wam dziękujemy:

ZDZISIU: "No, tak słyszałem o tym w poprzednim tygodniu w wiadomościach i rozmawiałem o tym z moim doradcą- także to tylko zbieżność, że dzisiaj to zostało opublikowane. Bezpluga jest stroną, która jest rzetelna i nie bawi się w jakieś głupie POGAŃSKIE zabawy. Już zbieram pieniądze na aparat fotograficzny aby móc udokumentować, czy może będą jednak dopłaty do zakupionego sprzętu?"

rol-nick: "fool's day? nie szkodzi. U mnie Panie dżdżownic od ch... a będzie w exelu jeszcze wincy. Zgodnie z zapotrzebowaniem."

Piotr Mazur: "To była pierwotna wersja. Ostatecznie uchwalono obowiązkowy monitoring GPS dla każdej dżdżownicy. Za zakładanie specjalnych obroży będą odpowiedzialni pracownicy oddziałów powiatowych ARiMR..."

Paweł Kleszczyński: "A co gdy moje dżdżownice przepełzną na pole sąsiada? Podejrzewam, że urzędnik podejmie słuszną decyzję, według której w dni nieparzyste będą u mnie pracować, w dni parzyste u sąsiada. Tylko co w takim razie z niedzielami i świętami? 😉"

Rafał Pozorski: "Podeślijcie ten pomysł Pani Sylwi Spurek to za chwilę będzie walczyć w tej sprawie w imieniu obywatelek i obywateli 🤣"

Michał Dams: "W końcu unia podjęła jakąś mądra decyzję 😉😉😉"

Łukasz Tatara: "Niby prima aprilis- ale w unii to wydaje się wyjątkowo realne 😂"

Gdyby ktoś chciał sobie poprawić humor i przeczytać wczorajszy artykuł to znajdziecie go tu: