Strategia gospodarki wodnej na konferencjach regionalnych "Farmera"

Pierwsza z siedmiu IX edycji cyklu konferencji regionalnych "Farmera" odbędzie się 23 stycznia w Gniewie. Jednym z prelegentów będzie dr hab. Tomasz Piskier z Politechniki Koszalińskiej, który zaprezentuje wykład nt. "Strategia gospodarki wodnej w różnych systemach uprawy roli".

Tematem głównym konferencji "Przez Innowacyjność do Sukcesu" jest gospodarowanie w warunkach suszy. Prof. Piskier opowie w jaki sposób technologia uprawy roli może wpłynąć na oszczędność wody glebowej. Profesor Piskier, poproszony o komentarz do wykładu, powiedział:

"Istnieje powszechne przekonanie, że jesteśmy świadkami bardzo szybkich i poważnych zmian klimatu. Czy my jako rolnicy powinniśmy ograniczyć się jedynie do roli biernych obserwatorów? Moim zdaniem nie. Rolnictwo ma poważny wpływ na środowisko i zachodzące w nim zmiany, pamiętać jednak należy, że również środowisko, w tym klimat, ma poważny, o ile nie decydujący wpływ na rolnictwo. Kluczowym problemem staje się strategia gospodarki wodnej. Współczesne technologie uprawy roli podlegają poważnym modyfikacjom w celu poszukiwania najskuteczniejszych rozwiązań poprawiających gromadzenie jak i wykorzystanie wody glebowej. Często spotykanym problemem jest brak świadomości występowania chorób gleby, wynikających z błędów popełnianych podczas jej uprawy. Podstawą sukcesu jest więc ocena stanu gleby oraz zastosowanie kompleksowych działań przywracających prawidłowe jej funkcjonowanie. Strategia gospodarki wodnej nie może ograniczać się do jednego działania, a problem ten jest na tyle złożony, że należy rozpatrywać go wieloaspektowo."



Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencjach.

mapka 2020.png

Kalendarz spotkań w 2020 r. kształtuje się następująco:

- 23 stycznia - Zamek Gniew, Gniew, (woj. pomorskie),

- 28 stycznia - Jasek Premium Hotel Wrocław, Wrocław (woj. dolnośląskie),

- 30 stycznia - Hotel Remes, Opalenica (woj. wielkopolskie),

- 11 lutego - Hotel Artis, Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie),

- 20 lutego - Pałac Łazienki II, Ciechocinek (woj. kujawsko-pomorskie),

- 25 lutego - Hotel Anders, Stare Jabłonki (woj. warmińsko-mazurskie),

- 27 lutego - Hotel Dworek Tryumf, Księżyno (woj. podlaskie).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszej rejestracji online.

Zarejestruj się TUTAJ.