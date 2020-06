Strip-till z Czech

Sprzęt do uprawy pasowej pojawia się w ofercie coraz większej liczby producentów maszyn rolniczych. Do tego grona dołączyła także firma Farmet.

Farmet to czeska firma produkująca maszyny do uprawy gleby i siewniki. W swojej ofercie posiada również serię agregatów do uprawy pasowej nazwanych Strip-Till. Składa się ona z trzech modeli maszyn oznaczonych symbolami 3, 4,5 oraz 6, które określają szerokość roboczą danego modelu w metrach. Wszystkie agregaty są produkowane w wersji zawieszanej. Agregat w wersji trzymetrowej waży 1650 kg, a największy niecałe 3 tony. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na moc ciągnika współpracującego, to zależny ona głównie od głębokości roboczej na jakiej pracuje ząb spulchniający, ukształtowania powierzchni pola oraz rodzaju gleby na jakiej pracuje maszyna.

Agregaty są zbudowane modułowo i różnią się ilością rzędów roboczych. Rozstaw rzędów w Farmet Strip-Till może wynosić 70 lub 75 cm. Każda sekcja robocza składa się z kilku stref, w których zamontowany jest osprzęt odpowiedzialny za dany proces podczas uprawy gleby.

W pierwszej strefie jest zamontowany krój talerzowy o średnicy 50 cm, który nacina glebę w linii pracy zęba uprawowego. Krój ma zabezpieczenie hydrauliczne, a z boków posiada pierścienie, które ograniczają jego zagłębianie w glebę.

W kolejnej strefie pracują dwie gwiazdy rozgarniające usuwające resztki roślinne z uprawianego rzędu. Są one dociskane do podłoża poprzez sprężyny, które jednocześnie służą także jako zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem. Ich średnica wynosi 37 cm.

W trzeciej strefie pracuje ząb spulchniający, który może pracować do 35 cm głębokości. Za zębem jest umieszczona redlica, którą można wgłębnie aplikować nawóz. Nawóz można odkładać na dwóch różnych głębokościach roboczych. Redlica jest wyposażona w hydrauliczne zabezpieczenie przed przeciążeniem o sile wyzwolenia wynoszącej 1000 kg. Można ją również wyposażyć w szeroką lub wąską nakładkę roboczą. Agregat nie ma możliwości zamontowania zbiornika nawozowego nad redlicami. Do tego celu można wykorzystać produkowany przez firmę Farmet zbiornik przedni Monsun MF lub wóz nawozowy Falcon HW. Korzystając z tego ostatniego rozwiązania przekształcamy agregat w maszynę przyczepianą. Z obu stron zęba spulchniającego jest umieszczony talerz zapobiegający rozpraszaniu gleby o średnicy 60 cm.

Inaczej niż u innych producentów Farmet rozwiązał za to konsolidację uprawionej gleby. Producent zastosował bowiem dwa wały kolczaste zawieszone niezależnie w stosunku do rzędów uprawowych. Kolce na rurze wały są umieszczone tylko w miejscach, gdzie pracują sekcje spulchniające i mają za zadanie likwidację brył oraz powtórne zagęszczenie gleby.