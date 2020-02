Susza wymusza zmiany w systemie uprawy gleby

Rolnictwo nieustannie się rozwija i zmieniają się stosowane praktyki rolnicze. Jedną z przyczyn wymuszających przekształcenia w systemie uprawy gleby, nawożeniu czy ochronnie są coraz częściej pojawiające się okresy suszy. Temat ten poruszył prof. Tomasz Piskier podczas konferencji regionalnych Farmera.

Prof. Tomasz Piskier podał kilka przykładów w uprawie roli, których znaczenie zmieniło się na przestrzeni lat.

Jako pierwszy wymienił orkę zimową w ostrą skibę. Kiedyś taki zabieg był jak najbardziej pożądany, gdyż orka wykonana w ten sposób powodowała, że gleba lepiej przemarzała, a woda pochodząca z opadów śniegu była lepiej zatrzymywana na powierzchni pola. Niestety, zmiany klimatyczne spowodowały, że opady śniegu - jeżeli w ogóle występują - to są niewielkie i nietrwałe. Powoduje to, że powierzchnia pola, przez większość okresu zimowego pozostaje nieokryta, co w połączeniu z dużą powierzchnią właściwą pola, będąca efektem orki w ostrą skibę, przyczynia się do znacznych strat wody w efekcie parowania. Jest to doskonały przykład, ilustrujący zmiany jakie przebiegły na przestrzeni lat. Kiedyś jako efektu zimowej orki oczekiwano "wyskibionej" powierzchni pola, dziś ze względu na wyżej opisany proces, zaleca się powierzchnię po orce zimowej zabronować w celu zmniejszenia powierzchni właściwej pola, a co za tym idzie ograniczenia parowania.

Profesor zwrócił także uwagę na jakość wykonywanej uprawy bezorkowej. Podał przykład niewłaściwie wykonanej uprawy, gdy na powierzchni gleby stworzył się swoisty "filc ze słomy", który w warunkach suszy utrudnia, a w niektórych miejscach uniemożliwia wschody rzepaku. Jest to również dobry przykład dotyczący zmian, jakie zachodzą. Kilkanaście lat temu taki błąd w uprawie, nie był tak dotkliwy w skutkach, gdyż nasiona rzepaku znajdujące się ma macie ze słomy, jeżeli otrzymały dostateczną ilość wody, miały szanse na wykiełkowanie i dotarcie rozwijanego się systemu korzeniowego do gleby. Dziś jest to zazwyczaj niemożliwe, gdyż okres siewu rzepaku często wiąże się z głęboką suszą, a błędów popełnione podczas siewu nie da się już naprawić w okresie wegetacji.

Przykłady te pokazują, że tradycyjne podejście do rolnictwa może okazać się dziś nieefektywne i niezależnie od stosowanej technologii. Należy dołożyć starań, aby wykonać ją jak najbardziej dokładnie oraz w razie potrzeby modyfikować i dostosowywać do panujących na polu warunków.