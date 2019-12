System uprawy roli a gospodarka wodą w glebie - na konferencjach "Farmera"

Brak opadów i coraz większa susza to jedne z największych problemów, z którymi od kilku sezonów borykają się rolnicy. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom redakcja "Farmera" zdecydowała, że hasłem przewodnim tegorocznej edycji konferencji regionalnych będzie: "Jak gospodarować z suszą w tle?". Jednym z ekspertów wydarzenia będzie prof. Tomasz Piskier z Politechniki Koszalińskiej, który opowie o strategii gospodarski wodnej w różnych systemach uprawy roli.

Profesor Piskier podpowie jakich zmian w uprawie roślin warto dokonać i w jaki sposób technologia uprawy wpływa na poprawę gospodarki wodnej. W programie konferencji, po wykładzie eksperta, zaplanowaliśmy czas na pytania od uczestników konferencji. Już dziś zastanówcie się, jakie są wasze problemy w uprawie roli, co sprawia wam największą trudność? Czy realizowana przez was technologia wpływa pozytywnie na oszczędzanie wody? Czy w gospodarstwie prowadzicie określoną strategię, dzięki której wilgoć zostaje w glebie, czy są to tylko przypadkowe działania?

Już dziś zapraszamy was do dyskusji. Zadajcie pytanie naszym ekspertom, a postarają się oni wskazać wam rozwiązanie. Oczekujecie agroporady na suszę - wybierzcie jedną z 7 najdogodniejszych dla was lokalizacji i weźcie udział w konferencji "Farmera" oraz dyskusji.

To już IX edycja konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu.

Kalendarz spotkań w 2020 r. kształtuje się następująco:

- 23 stycznia - Zamek Gniew, Gniew, (woj. pomorskie),

- 28 stycznia - Jasek Premium Hotel Wrocław, Wrocław (woj. dolnośląskie),

- 30 stycznia - Hotel Remes, Opalenica (woj. wielkopolskie),

- 11 lutego - Hotel Artis, Sitaniec k. Zamościa (woj. lubelskie),

- 20 lutego - Pałac Łazienki II, Ciechocinek (woj. kujawsko-pomorskie),

- 25 lutego - Hotel Anders, Stare Jabłonki (woj. warmińsko-mazurskie),

- 27 lutego - Hotel Dworek Tryumf, Księżyno (woj. podlaskie).



Udział w konferencji jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wcześniejszej rejestracji online. Zarejestruj się TUTAJ.