Szymczak: Jestem przeciwnikiem uprawy i siewu w mokrą glebę

Artur Szymczak, dyrektor zarządzający firmy Kuhn Maszyny rolnicze podkreśla, że jeśli chodzi o uprawę gleby, to najważniejsze jest doświadczenie rolnika. Zna on bowiem swoje gleby i wie jakiej uprawy potrzebują.

Firma Kuhn Maszyny rolnicze była partnerem konferencji Farmera Przez Innowacyjność do Sukcesu Online. Ten francuski producent maszyn rolniczych ma w swojej ofercie sprzęt do uprawy pasowej pozwalający na uprawę i siew, zarówno w jednym jak i w kilku przejazdach.

Artur Szymczak, dyrektor zarządzający firmy podkreślił, że jeśli chodzi o uprawę pasową na glebach ciężkich, to jest on zwolennikiem technologii wieloetapowej. W tym systemie jesienią jest wykonywany jeden przejazd mający na celu głębokie spulchnienie gleby w pasach, gdzie ma być wykonywany siew. Wszystko po to, by zimą mróz poprawił strukturę gleby. Następnie wiosną wykonywany jest kolejny wjazd na mniejszą głębokość. Dzięki czemu gleba może szybciej się ogrzać i zostanie przesuszona. Jak mówi Szymczak, największym błędem popełnianym przez rolników jest uprawa i siew w mokrą glebę, bowiem powoduje to szereg problemów.

Z koeli na glebach lekkich i średnich można zastosować maszyny, które wykonają zarówno uprawę, jak i siew w jednym przejeździe. Jak dobrać metodę uprawy do gleby - to już zależy od rolnika. Bowiem to on ma największe doświadczenie i praktykę, jeśli chodzi o uprawę swoich gleb. Uprawa pasowa ma za zadanie stworzyć odpowiednie warunki do rozwoju korzenia i jest jedną z wielu metod uprawy. Dobrze zastosowana pozwala na zniszczenie zagęszczeń gleby, jakie powodują na polach współczesnych rolników coraz większe i cięższe maszyny.

Całą debatę dotyczącą uprawy pasowej, możecie obejrzeć klikając na słowo debata

Szeroki wybór maszyn do uprawy bezorkowej znajdziecie na www.gieldarolna.pl