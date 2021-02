Szymczak na PIdS: Rolnik powinien spojrzeć na swoją produkcję jak krytyk

Firma Kuhn jest głównym partnerem naszej konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu Online. Jej dyrektor zarządzający Artur Szymczak podkreśla, że to właśnie rolnik na bazie swego doświadczenia najlepiej wie, co dana gleba w jego gospodarstwie jest w stanie "urodzić".

Podczas naszej debaty poświęconej uprawie pasowej oprócz rolników praktyków, jednym z rozmówców będzie Artur Szymczak dyrektor zarządzający firmy Kuhn Maszyny rolnicze Sp. z o.o.

Jak mówi Szymczak, obecnie trudno powiedzieć czy uprawa pasowa to przyszłość, czy konieczność. Ja by to potraktował w aspekcie zmian klimatycznych, które obserwujemy. - Moim zdaniem strip-till pozwala na optymalizację plonu w warunkach, w których rolnik gospodaruje. Pozwala, ale nie zmusza go do użycia tej technologii. Nasz prelegent podkreśla, że trzeba korzystać z wszystkich aspektów uprawy pasowej. Jeden z błędów jaki obserwuję wśród rolników pracujących tą metodą, to brak roślin okrywowych czy tez ściółki w międzyrzędziach kukurydzy. Jest to bardzo ważny element, gdyż ta ściółka blokuje rozwój chwastów - dodaje ekspert.

Jednak, gdy zajdzie potrzeba należy dywersyfikować technologię uprawy tak by się dostosować do pogody. Nie wklucza to nawet w niektórych sytuacjach orki ponieważ ma ona oprócz swoich wad również swoje zalety.

My jako firma pomagamy w wyborze zarówno odpowiedniej technologii jak i maszyn. Są specjaliści, którzy podpowiadają co trzeba zrobić, by osiągnąć dobry efekt, ale to rolnik na bazie swego doświadczenia wie najlepiej, co można zrobić, by osiągnąć jak najlepszy efekt na swoim polu.

