Terradisc - solidna i uniwersalna talerzówka

Płytka uprawa kompaktową broną talerzową wciąż zdobywa coraz szersze grono zwolenników. Rolnicy cenią te maszyny za dobrą efektywność pracy, małą wrażliwość na zapychanie oraz możliwość precyzyjnego ustawienia głębokości pracy. Wszystkie te cechy łączy w sobie rodzina kompaktowych bron talerzowych Terradisc oferowana na polskim rynku przez firmę Pöettinger.

Kompaktowe brony talerzowe są uniwersalnym narzędziem, które doskonale sprawdza się podczas uprawy zarówno pożniwnej, jak i przedsiewnej. Jeśli chodzi o używanie tej maszyny po żniwach, to dzięki temu, że można precyzyjnie ustawić głębokość roboczą, idealnie nadaje się ona do pierwszych zabiegów uprawowych nawet na stanowiskach z dużą ilością słomy. Talerze podcinają glebę na całej szerokości roboczej i jednocześnie mieszają ją ze słomą pozostawioną na ściernisku. Wał, dzięki któremu maszyna utrzymuje głębokość pracy, dociska wszystko i tym samym tworzą się idealne warunki do wzrostu samosiewów oraz chwastów. W kolejnym przejeździe wykonywanym po wschodach kompaktowa brona talerzowa niszczy to, co skiełkowało i po raz kolejny miesza glebę z resztkami organicznymi. Dzięki pozostawieniu resztek na powierzchni gleby ulegają one procesowi humifikacji, który jest korzystny dla życia glebowego. Jednocześnie resztki zalegające na powierzchni gleby okrywają ją i chronią przed parowaniem oraz nadmiernym nagrzewaniem.Maszyny te nadają się również idealnie do mieszania z glebą nawozów naturalnych, które po przejściu talerzy są wymieszane z glebą, ale nie są nią przykryte. Idealnie sprawdzają się także wiosną, kiedy to w jednym przejeździe bez problemu potrafią zniszczyć poplon i przygotować glebę do siewu.

SZEROKA GAMA MODELI

Kompaktowe brony talerzowe Terradisc dzielą się na trzy grupy. Pierwsza to maszyny zawieszane o ramie sztywnej występujące w wersjach o szerokościach roboczych od 3 do 4 m. Kolejna grupa to maszyny zawieszane z ramą składaną hydraulicznie mające od 4 do 6 m szerokości. Ostatnią grupę stanowią brony półzawieszane dostępne w wersjach od 3 do 10 m szerokości roboczej.

(...)

WAŁ ROBI ROBOTĘ

W swoim 110-ha gospodarstwie zlokalizowanym w gm. Budzyń w woj. wielkopolskim Tomasz Grzeczka postawił na maszyny z firmy Pöttinger, gdyż jak mówi, są bardzo dobre jakościowo. Jego ostatnim nabytkiem jest kompaktowa brona talerzowa Terradic 3501 o szerokości roboczej 3,5 m i sztywnej ramie. Jak mówi pan Tomasz, te 50 cm więcej pozwala na zwiększenie wydajności pracy o ok. 17 proc. w porównaniu do wersji trzymetrowej. Maszyna Grzeczki jest również wyposażona w nabudowany siewnik do poplonów Tegosem 200, o napędzie elektrycznym dmuchawy. Terradisc w gospodarstwie pana Tomasza współpracuje z ciągnikiem o mocy 170 KM. Jak mówi rolnik, taka klasa ciągnika jest potrzebna głównie z uwagi na wagę całej maszyny, która wynosi 2500 kg. Ten ciężar jest z jednej strony wadą maszyny, gdyż wymaga ciągnika z mocnym podnośnikiem, a z drugiej, jak przyznaje gospodarz - zaletą, gdyż waga powoduje, że nie ma żadnych problemów z zagłębianiem się maszyny nawet w suchej i twardej glebie. Jednak, co podkreśla pan Tomasz, najlepszą robotę "robi" wał, konkretnie tnący wał Packera, bo w taki jest wyposażona maszyna rolnika. Wał ma średnicę 55 cm i waży 710 kg (na 3,5 m). Dzięki swojej konstrukcji (zamkniętym pierścieniom stalowym) wał, jak mówi rolnik, dociska glebę pasowo i stwarza bardzo dobre warunki do kiełkowania nasion samosiewów i chwastów po uprawie ścierniska. Terrasem doskonale radzi sobie także z doprawieniem pola, na którym znajduje się zniszczony przez mróz poplon ozimy.

Więcej na ten temat przeczytacie w miesięczniku Farmer 2/2020 w strefie "Bez Pługa".