Test Farmera: zakop majtki i sprawdź stan gleby

Wyzwanie „Soil Your Undies” rozpoczęło się w grudniu 2018 r., a jego pomysłodawcami byli rolnicy z Oregonu. Kampania ma zwiększyć zainteresowanie opinii publicznej zdrowiem gleby. Redakcja Farmera przystępuje zatem do testu i zakopuje majtki na 3 polach uprawianych w różnych technologiach.

W doświadczeniu bierze udział sześciu redaktorów Farmera, którzy pracują w różnych technologiach uprawy roli: zarówno orkowej, bezorkowej i w uprawie zerowej. O wynikach naszego testu będziemy was informować zarówno w magazynie, jak i w naszych mediach społecznościowych.

Na czym polega to przedsięwzięcie, jaki jest jego cel i jak go przeprowadzić, dowiecie się z filmu. Zapraszamy do obejrzenia i do przeprowadzenia testu na własnych polach.