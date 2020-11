Transformer VF do mechanicznego zwalczania chwastów

Transformer VF to masywny pielnik do mechanicznego zwalczania chwastów w uprawie zbóż, rzepaku, soi, buraków, czy kukurydzy. Narzędzie dostępne jest obecnie w dwóch szerokościach roboczych: 6 i 12 m. Elementy robocze zawieszone są do ramy głównej na równoległoboku i można je montować w dowolnej odległości, w przedziale od 25 do 75 cm. O zaletach tego rozwiązania opowiada Tomasz Towpik z firmy Horsch.

Mocnymi stronami pielnika są wysoka wydajność i stabilność, zwarta konstrukcja i prosta obsługa. Wysokość ramy wynosi 660 mm, co pozwala wykorzystać narzędzie do pracy w wysokich uprawach. Dodatkowo rama ma możliwość bocznego przesuwu, a utrzymanie narzędzia w międzyrzędziach, dzięki zastosowanym kamerom nie jest problemem. Głębokość roboczą reguluje się indywidualnie dla każdej sekcji bez użycia narzędzi. Funkcja Isobus SectionControl umożliwia automatyczne podnoszenie korpusów redlic na granicach pola, czy na uwrociu.

Dane techniczne pielnika:

Szerokość robocza: 6 m/ 12 m

Szerokość transportowa: 2,99 m (6 VF/ 12 VF)

Długość: 2,40 m/ 2,60 m

Ciężar: 2 000 kg/ 3400 kg

Zapotrzebowanie na moc : 90/120 kW/KM/ 180/250 kW/KM