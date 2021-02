Trendy w uprawie gleby się zmieniają

Na całym świecie zmienia się podejście do uprawy gleby, tak samo dzieje się w Polsce. Coraz częściej rolnicy odchodzą od tradycyjnej uprawy orkowej na rzecz upraw bezorkowych.

Polski Kongres Rolniczy został zorganizowany w formie on-line przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Podczas ich trwania, swój wykład zatytułowany "Stosowanie techniki i technologii chroniących wodę w glebie" prof. dr hab. inż. Jacka Przybył z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu rozpoczął od następującego stwierdzenia - Jesteśmy w przededniu radykalnej zmiany zmiany w podejściu do uprawy gleby. Podkreślił, że zmiany z jednej strony wynikają z faktu iż zmieniają się warunki pogodowe w jakich gospodarujemy. Drugim aspektem jest natomiast inne podejście do gleby, które zakłada, ze gleba musi być "zdrowa" i pełna życia, gdyż tylko to gwarantuje zdrowe rośliny i tym samym dobre plony.

W swoim wystąpieniu prof. Przybył skupił się na trzech aspektach: uprawie konserwującej, uprawie pasowej oraz uprawie ultra płytkiej. O ile dwa pierwsze rodzaje są już w Polsce dość popularne to uprawa ultra płytka jest obecna w świadomości rolników dopiero od kilku lat. Polega ona na jak najpłytszej uprawie ścierniska na głębokość 2-3 cm. Wszystko po to by pobudzić do życia jak największą liczbę samosiewów oraz chwastów. Kolejnym jej aspektem jest pozostawienie na powierzchni gleby jak największej ilości materii organicznej wymieszanej z glebą. Taka "kołderka" ma za zadanie ochronę gleby, z jednej strony przed parowaniem, a z drugiej zaś przed nadmiernym ogrzewaniem przez promienie słoneczne. Głębsze wprowadzenie resztek organicznych do gleby następuje dopiero w kolejnych przejazdach zależnie od technologii jaką wybraliśmy na danym polu. Dzięki takiej kolejności zabiegów następuje szybszy rozkład materii organicznej, fizycznie niszczymy dużą ilość samosiewów i chwastów oraz co najważniejsze jesteśmy wstanie zgromadzić jak największą ilość wody w glebie.

Przykłady maszyn do uprawy pasowej i konserwującej

Prof. Przybył w swoim wystąpieniu przedstawił również szereg maszyn, które rolnicy mogą wykorzystać do uprawy konserwującej oraz pasowej. Jeśli chodzi o uprawę konserwującą to można do niej wykorzystać zarówno kompaktowe brony talerzowe jak i kultywatory wielobelkowe. Tak więc wdrożenie uprawy konserwującej jest często bardzo proste bowiem maszyny, którymi można to zrobić są już często obecne w gospodarstwach rolników.

