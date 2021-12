Ulepszony Karat od Lemkena

W listopadzie tego roku firma Lemken przedstawiła kolejną wersję swego sztandarowego kultywatora do uprawy bezorkowej. Nowy Karat będzie dostępny zarówno w wersji zawieszanej, jak i półzawieszanej.

Główna zmiana, jaką wprowadzili konstruktorzy maszyny, dotyczy zębów spulchniających, które obecnie są rozmieszczone symetrycznie po obu stronach maszyny. Ma to na celu zmniejszenie siły uciągu maszyny oraz wyeliminowanie ściągania kultywatora na boki podczas pracy.

Nowy kultywator Lemken Karat 10 będzie dostępny od lata 2022. Będzie produkowany zarówno w wersji zawieszanej, jak i półzawieszanej, o szerokościach od trzech do siedmiu metrów. Wszystkie wersje są trzybelkowe, by zapewnić dobre spulchnianie oraz wymieszanie gleby na całej szerokości maszyny. Kultywatory mogą pracować od 5 do 30 cm głębokości.

W nowej wersji kultywatora Karat, zęby spulchniające zostały umieszczone symetrycznie wzdłuż linii siły uciągu (fot. Lemken).

Wersja półzawieszana będzie teraz dostępna z różnymi wariantami dyszla, dzięki czemu maszyna będzie mogła bez przeszkód pracować także z ciągnikami o szerokim ogumieniu. W opcji można także zamówić sekcję prowadzącą, która składa się z pojedynczego rzędu talerzy umieszczonego z przodu maszyny. Dzięki niej kultywator ma jeszcze lepiej mieszać resztki roślinne, nawet w przypadku dużej ich ilości. W opcji dostępne jest także wspomaganie trakcji i system ContourTrack, przeznaczony do pracy w terenie pagórkowatym. Składa się z siłownika hydraulicznego, umieszczonego na dyszlu maszyny, który przenosi dodatkowe obciążenie na ciągnik. Koła transportowe maszyny znajdują się pomiędzy sekcją uprawową a wałem dogniatającym, dzięki czemu maszyna ma bardzo dużą zwrotność. Kultywator posiada także boczne koła podporowe.

Pojedynczy rząd talerzy ma za zadanie ułatwić wprowadzenie masy roślinnej znajdującej się na polu do gleby (fot. Lemken)

W celu podniesienia efektywności pracy producent poszerzył elementy robocze przeznaczone do płytkiej uprawy. Ma to na celu zapewnienie 100 proc. podcięcia gleby w każdej uprawie. Dostępne są one także w wersji DeltaCut ze wzmocnieniem krawędzi z płytek z węglika. Wszystkie kultywatory Karat mają zmieniony system ustalania głębokości pracy, dzięki czemu można je łatwiej i szybciej regulować w zależności od potrzeb.

Wersja zawieszana może pracować na głębokość od 5 do 30 cm (fot. Lemken).

Za sekcją spulchniającą znajdują się talerze do wyrównywania uprawionej powierzchni, opcjonalnie mogą być one zastąpione przez koła ostrogowe. W obu wersjach można wyposażyć kultywator w szeroką gamę wałów z oferty Lemkena. W opcji można także zamiast wału zastosować zgrzebło, które wyciąga podcięte korzenie na powierzchnię gleby.