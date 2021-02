Uprawa jest najważniejsza

W nowoczesnych technologiach uprawy odpowiednie maszyny odgrywają bardzo dużą rolę. Umożliwiają bowiem dbanie o dobrą jakość gleby i osiąganie wysokich plonów.





Ofertę maszyn firmy Kuhn dla technologii uproszczonej oraz siewu bezpośredniego zaprezentował Artur Szymczak dyr. zarządzający firmy Kuhn Maszyny Rolnicze w Polsce. Swoją prelekcję zatytułowaną "Zastosowanie innowacyjnych maszyn w technologiach uproszczonych i siewie bezpośrednim szansą na spełnienie przyszłych oczekiwań rolnictwa." wygłosił podczas pierwszego dnia Polskiego Kongresu Rolniczego zorganizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Jak podkreślił Szymczak w swoim wystąpieniu, rolnicy bez względu na zastosowaną w swoim gospodarstwie technologię oczekują zysków z prowadzonej przez siebie produkcji. Natomiast jednym z zadań firm produkujących maszyny rolnicze jest dostarczanie takich rozwiązań, które będą pomagać osiągnąć te zyski oraz umożliwiać niejako przy okazji ochronę gleby i środowiska naturalnego. A wszystko to musi się dziać przy możliwych do zaakceptowania dla rolnika kosztach. Prowadzący prelekcję dodał, że obecnie doszedł jeszcze jeden czynnik mający wpływ na wybór technologii upraw przez rolników. Są to nowe wymagania stawianie także przed rolnictwem przez Unię Europejską, a dotyczące ochrony klimatu i redukcji zanieczyszczeń pochodzących z rolnictwa. Jak przewiduje Szymczak siew poplonów w ciągu kilku najbliższych lat stanie się obowiązkowy. Wśród nowych technologii uprawy gleby można wymienić: uprawę uproszczoną, uprawę pasową (strip-till) oraz brak uprawy czyli siew bezpośredni.

Uprawa uproszczona

W swojej ofercie firma Kuhn ma szeroką paletę maszyn, które sprawdzą się w tego typu uprawie. Poczynając on kompaktowych bron talerzowych Optimer, dostępnych aż do szerokości 12 m. Poprzez wielozadaniowe kultywatory Performer, które dzięki zastosowaniu sekcji talerzowej mogą przygotowywać glebę w jednym przejeździe. Dostępne są także kultywatory Cultimer, które dzięki różnym nakładkom roboczym mogą pracować zarówno płytko jak i głęboko.

Uprawa pasowa

Jeśli chodzi o ten rodzaj uprawy to sztandarowym produktem firmy Kuhn jest w tym zakresie agregat do uprawy pasowej Striger. Jego użycie pozwala na przeprowadzenie uprawy pasowej na wszystkich rodzajach gleb. Szerokie możliwości konfiguracji umożliwiają także przy jego pomocy przeprowadzenie nawożenia wgłębnego zarówno przy użyciu nawozów mineralnych jak i płynnych nawozów organicznych.

Tu Kuhn może się pochwalić jednym ze swoich najnowszych produktów - siewnikiem Aurock. Jego konstrukcja pozwala na pracę zarówno przy siewie w mulcz jak i na siew bezpośredni prosto w ściernisko bez żadnej uprawy gleby. Maszyna radzi sobie nawet z siewem w żywe rośliny okrywowe. Nacisk redlicy otwierającej glebę może wynosić nawet 300 kg, natomiast dwutalerzowe redlice siewne doskonale radzą sobie z wprowadzeniem nasion nawet w glebę z dużą ilością resztek roślinnych.

