Uprawa uproszczona, ekoschematy, rolnictwo węglowe na Narodowych Wyzwaniach w Rolnictwie

Jak zapowiada dr Tomasz Piskier, w swoim wykładzie poruszy on problemy związane z gromadzeniem substancji organicznej w glebie i przebudowy tej substancji w próchnicę oraz ze zmianą zawartości substancji organicznej w glebie. Prelegent zapowiedział, że przedstawi wyniki badań, ukazujące zmiany substancji organicznej w zależności od sposobu wprowadzania resztek pożniwnych do gleby.

Czy sekwestarcja węgla najważniejsza ?

W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o sekwestracji węgla w glebie. Tymczasem nie należy zapominać, że nie tylko związki zawierające węgiel przyczyniają się do ocieplenia klimatu.

Czy powinniśmy się skupić wyłącznie na sekwestarcji dwutlenku czy winniśmy spojrzeć na inne gazy cieplarniane np. podtlenek azotu N2O. Podstawowym jego źródłem jest uprawa gleby, gnojowica, obornik (o ile nie zostaną odpowiednio szybko wymieszane z glebą), a jego największym źródłem jest produkcja nawozów azotowych. I dochodzimy do sytuacji, w której nikt nie mówi o tym, że przy siewie bezpośrednim nawożenie azotowe powinno być zwiększone o około 20 proc. Podtlenek azotu jest 300 razy bardziej gorszy od dwutlenku węgla, jeśli chodzi o tworzenie efektu cieplarnianego - tak o gazach cieplarnianych pochodzących z rolnictwa mówi dr Piskier.

Woda w glebie

Podczas wykładu dr Piskier poruszy także problem gospodarki wodnej w glebie. Na podstawie badań wiadomo, że odpowiada za nią w głównej mierze substancja organiczna i próchnica. Jeżeli mamy spłycenie uprawy lub jej zaniechanie, to substancje organiczną gromadzimy w warstwach powierzchniowych do 10 cm. Ale zubażamy zawartość tej substancji organicznej w głębszych warstwach. Trzeba pamiętać, że tylko 25 proc. substancji organicznej w glebie może się przekształcić w próchnicę. Na dziś nie wiadomo, czy to jest dobre dla gleby w długiej perspektywie czasowej, a rolnicy nie mogą patrzeć na to, co będzie za 5 lat tylko muszą patrzeć daleko w przyszłość.

Wszyscy zachwycają się ukraińskimi czarnoziemami. Tymczasem następuje ich degradacja i już się mówi o czarnoziemach ukraińskich zdegradowanych. Jest to spowodowane przez niewłaściwą uprawę i nawożenie - podkreśla dr Piskier.

Ekoschematy

W wykładzie nie zabraknie miejsca na poruszenie spraw związanych z ekoschematami i pewnymi nieścisłościami jakie są w przepisach z nimi związanych.

Spójrz w dół

Czy warto wziąć udział w sesji poświęconej rolnictwu regeneratywnemu, by zobaczyć, że nie wszystko, co z nim związane jest proste i oczywiste?

Rolnicy powinni posłuchać mego wykładu, żeby otworzyły im się oczy na problemy związane z uprawą gleby. Bowiem wszystkie zabiegi agrotechniczne w rolnictwie można poprawić poza uprawą gleby. Jeśli chodzi o poziom próchnicy glebowej to istnieje bardzo ciekawa teoria mówiąca, że gleba ma zakodowany poziom próchnicy w danych warunkach. To zakodowanie wynika z klimatu w jakim się znajdujemy. Kiedyś zawartość próchnicy w glebie była wyższa, ale od kiedy zaczęliśmy orać czyli od roku 1763 zaczęliśmy zubażać jej zawartość w glebie - tak zachęca rolników do wysłuchania swego wykładu dr Tomasz Piskier.

