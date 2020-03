Uprawiaj tak dużo, jak jest to potrzebne i tak mało, jak to możliwe

Nie od dziś znane jest motto zawarte w tytule. Ale co oznacza ono w praktyce? Gdzie leży granica pomiędzy potrzebne, a możliwe?





Wielu rolników doprawiając glebę poświęca na to dużo czasu oraz pieniędzy oczekując, że jej powierzchnia będzie wolna od jakichkolwiek resztek a gleba rozdrobniona. Niestety nie zdają oni sobie sprawy z tego, że może to być pierwszym krokiem do wystąpienia serii problemów na polu. Niektóre z nich będą widoczne gołym okiem inne nie, jednakże bezsprzecznie można stwierdzić, że znajdą negatywne odzwierciedlenie w uzyskanym plonie, a co za tym idzie, końcowym wyniku ekonomicznym z uprawy.

Nadmiar zabiegów doprawiania gleby wymaga dużych nakładów czasu oraz wydatków na paliwo, sprzęt oraz osoby, które ten sprzęt obsługują. Jeżeli nie wystąpią intensywne opady, po których nastąpi okres suchy, nie od razu dostrzeżemy problemy z glebą, jednak może się to uwidocznić już w czasie suchej wietrznej aury, kiedy to cząstki gleby będą wywiewane z pola, a wraz z nimi cenna materia organiczna, której w Polskich glebach brakuje. Jeśli jednak spadnie ulewny deszcz, powierzchnia gleby zostanie zaskorupiona, co w wielu przypadkach utrudni lub też uniemożliwi wschody roślin. Skorupa na powierzchni gleby sprzyja występowaniu zgorzeli siewek. Jest to efektem ograniczenia wymiany gazowej pomiędzy glebą, a atmosferą. Połączenie niewłaściwego doprawienia gleby z ulewnym opadem, oznacza pewną destrukcję struktury gleby, a to pociąga za sobą zaburzenie stosunków wodno-powietrznych. Ich zaburzenie z kolei będzie powodować problemy z aktywnością mikrobiologiczną gleby. Co jest również istotne - gleba o dobrej strukturze i sprawności stawia mniejsze opory podczas uprawy oraz łatwiej się doprawia, zatem w przyszłości, dbałość o strukturę gleby pozwoli uniknąć niepotrzebnych nakładów. Co więcej, skorupa na powierzchni gleby podczas następnych opadów znacząco utrudni wsiąknie wody w glebę, przez co zamiast zostać zmagazynowana będzie ona spływać z pola, zabierając ze sobą cenne cząstki gleby.

Warto też nadmienić, że na nieprawidłowe doprawienie najbardziej wrażliwe są gleby o dużej zawartości części spławialnych i małej zawartości próchnicy, gdyż to właśnie te gleby najłatwiej się zaskorupiają.

Należy zatem unikać nadmiernego rozpylania gleby, a także zadbać o mulcz, ograniczający niszczenie struktury gleby podczas opadów deszczu oraz parowanie gleby. Do metod, które pomagają ograniczyć zaskorupianie gleby oraz poprawić ich strukturę zaliczamy nawożenie organiczne, wapnowanie oraz uprawę bezorkową.