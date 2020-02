Usługi rolnicze: uprawa pasowa

Rolnicy coraz chętniej korzystają z usług siewu w systemie strip-till. Zapytaliśmy usługodawców, jakich stawek można spodziewać się w bieżącym roku i z jakim wyprzedzeniem zlecić siew.

Pytanie o ceny wynajęcia usługi uprawy pasowej nurtują przede wszystkim rolników, którzy w tym roku planują posiać buraki oraz kukurydzę w systemie strip-till. Wiadomo już, że podobnie jak w przypadku większości towarów i usług, ceny takich usług w 2020 r. wzrosną o 10-15% w porównaniu do zeszłego roku.

Stawką, jaka w rozmowach z usługodawcami padała najczęściej było 360 zł netto/ha plus koszty paliwa pokrywane przez rolnika, a ceny wahały się jednak w granicach 300-380 zł netto/ha + paliwo. W przypadku, gdy koszty paliwa ponosi usługodawca, stawka za wykonanie usługi wynosi 380-430 zł netto/ha. Najczęściej podawaną kwotą za usługę z wliczonymi kosztami paliwa było jednak 420 zł netto/ha. Usługodawcy zaznaczali jednak, że ostateczna cena za wykonanie usługi zależy przede wszystkim od areału oraz ukształtowania pól. Drożej zapłacimy za uprawę pasową na jedynie kilku hektarach lub nieforemnych polach, na których znajduje się dużo przeszkód, np. słupów. Zasada ta działa także w drugą stronę – gdy zlecamy usługę na więcej niż 50-100 hektarach (w zależności od usługodawcy), można liczyć na rabat, zwykle wynoszący 10 zł/ha.

W kilku przypadkach cena zależała także od gatunku wysiewanej rośliny – siew rzepaku czy buraków cukrowych może okazać się droższy niż kukurydzy czy zbóż. Zwykle jednak gatunek rośliny nie ma wpływu na wysokość stawki.

Ważną kwestią jest termin, w jakim powinno się zwrócić do usługodawcy, by „zaklepać termin” na uprawę pasową. Nasi rozmówcy podkreślają zgodnie – im szybciej, tym lepiej. Odpowiednio wczesne zamówienie usługi pozwala uniknąć stresu i gorączkowych poszukiwań. Firmy mogą wówczas odpowiednio rozplanować prace, uniknąć przestojów i oszacować liczbę hektarów, jakie będzie obsiewać w danym roku. Zapytani o to, kiedy „otwierają kalendarze” na siewy wiosenne, usługodawcy podzielili się na dwie grupy: jedni zalecają zamawianie usługi uprawy pasowej jeszcze zimą – do połowy/końca lutego. Inni zapisują klientów zwykle 2-3 tygodnie przed rozpoczęciem sezonu. W przypadku zapisów na usługowy siew ozimin w systemie strip-till, usługodawcy zalecają, by umawiać się pod koniec maja i w czerwcu. Praktycznie niemożliwe wydaje się znalezienie wolnego terminu u usługodawców na kilka dni przed planowanym siewem.