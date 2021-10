Väderstad Rapid od 30 lat na rynku

30 lat temu szwedzka firma Väderstad, wprowadziła na rynek agregat uprawowo-siewny Rapid. Od tego czasu dostarczyła rolnikom z całego świata prawie 28 tys. siewników.

W roku 1991 Polska została podłączona do globalnego Internetu, a wprowadzony w tym samym roku siewnik Rapid, zrewolucjonizował technologię siewu. Głównie dzięki swoim unikalnym jednotalerzowym redlicom wysiewającym oraz pomysłowemu systemowi kontroli głębokości siewu.

Dziś po 30 latach od premiery i niezliczonych modernizacjach oraz udoskonaleniach koncepcja siewnika Rapid nadal cieszy się ogromnym powodzeniem.

- Kiedy opracowywaliśmy siewnik Rapid, naszym celem było stworzenie maszyny, która mogłaby wykonywać kilka czynności jednocześnie i sprawdzać się w każdych warunkach. - mówi Bo Stark, dyrektor ds. sprzedaży w regionie nordyckim i członek drugiego pokolenia właścicieli Väderstad.

Jednym z głównych powodów, dla których siewnik Rapid okazał się strzałem w dziesiątkę, było to, że w jednym przejeździe potrafił przygotować glebę pod siew, wyrównać ją, precyzyjnie wysiać nasiona i zagęścić glebę, a wszystko to podczas pracy z dużą prędkością.

Gleba w siewnikach Rapid początkowo była uprawiana przez sekcję zębów sprężystych, a następnie pojawiła się opcja montażu sekcji brony talerzowej. Za nimi znajduje się sekcja jednotalerzowych redlic nasiennych. Całość zamykają duże koła konsolidujące, które zapewniają optymalny kontakt nasion z glebą nawet na cięższych glebach.

Koła wału montowane są w tzw. układzie OffSet, czyli z przesunięciem co drugiego koła o 19 cm i na oddzielnej osi. Takie rozwiązanie niesie za sobą wiele korzyści, jak np. mniejsze wibracje, a co za tym idzie większą precyzję siewu, a także mniejsze o 25 proc. zapotrzebowanie na siłę uciągu.

- Pamiętam, że pewnego razu rozmawiałem z rolnikiem, który bardzo lubił pracować z agregatem Rapid. Zawsze powtarzał, że Rapid to prawdziwy Jeep wśród siewników, wykonuje swoją pracę wszędzie i w każdych warunkach - mówi Bo Stark.

Warto podkreślić, że siewnik Rapid sprawdza się zarówno przy siewie w technologii orkowej jak i w systemach uprawy uproszczonej. Niektórzy rolnicy z powodzeniem używają go także do siewu bezpośredniego czy tez siewu w zielony poplon. Nie będzie przesadą, gdy powiemy, że powstanie siewnika Rapid przyczyniło się do popularyzacji uprawy uproszczonej.

Ze swojej strony życzymy kolejnych lat sukcesów i jak największej liczby obsianych hektarów.