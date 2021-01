Väderstad rozbudowuje fabrykę

Szwedzka firma Väderstad od kilku lat odnotowuje coroczny wzrost sprzedaży. W związku z tym ogłosiła, że rozpoczyna rozbudowę swojej fabryki.

Väderstad, jeden z wiodących producentów maszyn do uprawy i siewu w latach 2017-2020, co roku zwiększał poziom sprzedaży. W podanym okresie ten wzrost wyniósł w sumie aż 43 procent. Aby to zwiększone zapotrzebowanie na maszyny można było obsłużyć wzrastała także liczba pracowników.

W tym roku po zanotowaniu kolejnego bardzo dobrego wyniku finansowego szwedzki producent ogłosił, że zamierza rozbudować swoją siedzibę główną. Koszt tej inwestycji ma wynieść 125 mln SEK (jest to około 56,5 mln PLN wg. według średniego kursu NBP z dn. 25.01.2021). Nowy budynek ma zostać oddany do użytku w roku 2022. Rozbudowa jest konieczna ponieważ rosnąca produkcja i co za tym idzie rosnąca liczba pracowników stawia przed firmą nowe wymagania.

Jak mówi Mats Båverud, dyrektor generalny Väderstad: - W ostatnich latach widzieliśmy niezwykle duży popyt na nasze produkty, które dają rolnikom na całym świecie wyjątkowe możliwości wybitnych wschodów. Mamy nadzieję i wierzymy, że będzie to kontynuowane i aby nadal się rozwijać i jeszcze bardziej wzmacniać jakość we wszystkim, co robimy, zdecydowaliśmy się zbudować nową siedzibę.

Dzięki nowej siedzibie firma będzie miała lepsze możliwości i mocniejszą pozycję, aby stawić czoła możliwościom i wyzwaniom, które czekają na nią w przyszłości. Będzie mogła także dostarczać rolnikom na całym świecie innowacyjne produkty i wsparcie, na które zasługują.

Mats Båverud, dodaje, że: - Väderstad to firma, która od początku swojego istnienia w 1962 roku buduje dla rolników na całym świecie, nieustannie wspierając rozwój, jeśli chodzi o nowe innowacje i metody w rolnictwie. Dzięki tej nowej siedzibie możemy nadal inwestować i być firmą, która wspiera rozwój rolnictwa przyszłości.

