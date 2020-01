Warsztaty z Uproszczonej Techniki Uprawy

Od czego zacząć siew bezpośredni, jaki jest cel tej technologii, jak układać płodozmian w systemach uprawy bezorkowej, jakie rośliny wybierać by poprawić i rozszerzyć zmianowanie, jak prawidłowo zarządzać gospodarstwem - to tylko niektóre zagadnienia, które będą poruszane podczas warsztatów z Uproszczonej Techniki Uprawy roli organizowanych przez firmę Duro-Polska.

Warsztat odbędą się 16.01.2020 r. w Centrum Konferencyjno-Hotelowym Delicjusz koło Poznania. Wydarzenie adresowane jest do rolników, którzy chcą dowiedzieć się, na czym polega technologia UTU. To również doskonała okazja do rozmowy o konkretnych problemach, z którymi zmagają się producenci rolni i możliwość wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. Dlatego też, warsztaty odbywają się pod hasłem: "Grupa jest zawsze silniejsza niż najmocniejsza osoba w grupie".

Spotkania UTU odbywają się cyklicznie, a ich głównymi pomysłodawcami są Monika i Thibault Perrier z firmy Duro-Polska. W zaproszeniu na warsztaty od organizatorów, czytamy:

„Ceny środków produkcji oraz ceny skupu nadal wpływają niekorzystnie na produkcję rolną naszych gospodarstw. Sądzę, że rolnicy, którzy wybrali kierunek Uproszczonej Techniki Uprawy dokonali dobrego wyboru, jeśli chodzi o zminimalizowanie kosztów produkcji, zatrzymania wody w glebie, poprawy jej struktury mikrobiologicznej, ograniczeniu w stosowaniu chemii oraz widzą pozytywny wpływ systemu UTU na poprawę systemu korzeniowego uprawianych roślin.”

W programie spotkania zaplanowane są również rozmowy dotyczące możliwości powołania do życia Stowarzyszenia Rolników: „Konserwacja Gleby”. Organizatorzy spotkania podają, że „stowarzyszenie miałoby na celu wymianę informacji technicznych na temat konserwacji gleby poprzez niesponsorowane organizowanie spotkań, konferencji, warsztatów, dni pola, silnego udziału politycznego by, jako grupa mieć większą siłę przebicia, by walczyć w interesie rolnika w systemie UTU, by być łagodniej traktowanym, jeśli chodzi o dostosowanie się do przepisów ochrony środowiska, być może otrzymaniu pomocy finansowej na poszerzenie naszej wiedzy.”

Zakres tematów jakie zostaną poruszone podczas warsztatów UTU przedstawia się następująco:

I Siew bezpośredni:

- Od czego zacząć?

- Jaki jest cel siewu bezpośredniego?

- W jaki sposób?

- Jakie są ważne punkty do pilnowania w systemie siewu bezpośredniego?

II. Tematy zaawansowane:

1. Rozmowa na najtrudniejsze tematy tzn.:

- Płodozmian w systemie UTU

- Jakie nowe rośliny mogę uprawiać, by rozszerzyć mój płodozmian

2. Mam mocną glebę ( ponad 30% gliny), dlaczego system siewu bezpośredniego jest jedynym rozwiązaniem, jak go stosować?

III. Warsztaty z Uproszczonej Techniki Uprawy

- Zarządzanie wirtualnym gospodarstwem: Symulująca prowadzenia gospodarstwa, wymiana problemów, jakie są obecne w naszych gospodarstwach. Warsztaty UTU będą w grupach 4-6 rolników. Rolnicy będą musieli zarządzać gospodarstwem, zakupem maszyn, wyborem odpowiedniego płodozmianu, międzyplonu, gęstości siewu oraz sposobu uprawy. Tak stworzone wirtualne gospodarstwo skłoni do przemyśleń, dzięki czemu uchroni nas od niepotrzebnego ryzyka w rzeczywistości.

IV Rozmowa na temat stworzenia Stowarzyszenia Rolników „KONSERWACJA GLEBY"

Zgłoszenia na warsztaty można przesyłać do 12.01.2020 na adres: duropolska@gmail.com