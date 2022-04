Wibrujące zęby Swifta

Swift to jedyna maszyna w ofercie firmy Vaderstad, która nie jest wyposażona w zintegrowany wał konsolidujący. Wszystko po to, by spulchniona gleba mogła przesychać.

Kultywatory Vaderstad Swift to maszyny półzawieszane. Dostępne są w szerokościach roboczych od 4 do 8,7 m. Zęby kultywatora są sprężyste i podczas pracy wibrują z częstotliwością do 100 drgań na sekundę, dzięki czemu gleba jest rozdrobniona i wymieszana. Podziałka zębów wynosi 19,3 cm, co zapewnia spulchnienia na całej szerokości roboczej maszyny. Zęby mogą pracować do 20 cm głębokości. Ponieważ maszyna nie ma wału konsolidującego, gleba po przejściu agregatu jest spulchniona i napowietrzona, co powoduje jej szybsze obsychanie - jest to cecha szczególnie przydatna podczas uprawy w wilgotnych warunkach pracy.

O maszynie, jej możliwościach i szczegółach budowy rozmawialiśmy z Maciejem Matuszewskim z firmy Vaderstad.

W standardzie Swift jest wyposażony w nakładki typu MixIn, które wypychają glebę do przodu, by zwiększyć intensywność uprawy, Szerzej o tym rozwiązaniu możecie przeczytać poniżej. Agregat można oczywiście wyposażyć w różnego rodzaju nakładki robocze.