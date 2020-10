Wiedza i praktyka w uprawie soi z Agroyoumis

AgroYoumis od wielu lat organizuje warsztaty z cyklu "Dni soi". Spotkania odbywają się w różnych rejonach Polski we współpracy z rolnikami, którzy wprowadzili tę roślinę do płodozmianu w swoich gospodarstwach.

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy dotyczącej agrotechniki soi oraz podzielenie się doświadczeniami z rolnikami. Dużym atutem spotkania są warsztaty, podczas których na poletkach doświadczalnych prezentowane są kolekcje odmian soi hodowli AgroYoumis.

Ostatnie warsztaty AgroYoumis odbyły się pod koniec września w gospodarstwie rolnym Grzegorza Ożgi, znajdującego się w Tarnawie w powiecie świdnickim.

Podczas spotkania udało nam się porozmawiać z Anną Stakheevą, którą spytaliśmy dlaczego warto uprawiać soję. Przedstawicielka AgroYoumis powiedziała:

- Do Polski co roku sprowadzane jest ok. 2 mln ton śruty sojowej i jest to soja modyfikowana genetycznie. Naszym celem jest zastąpienie jej soją niemodyfikowaną, uprawianą w Polsce. Agroyoumis działa w Polsce od 2011 roku i zauważamy, że z biegiem czasu coraz więcej rolników interesują się tą rośliną, stąd zwiększa się jej areał uprawy, przetwórstwo i sprzedaż.

Stakheeva podkreślała, że oprócz tego, że soja jest doskonałą wysokobiałkową rośliną paszową, to jest też bardzo dobrym przedplonem. Warto zatem wprowadzać ją do płodozmianu, bo pozostawia dobre stanowisko, bardziej żyzną i spulchnioną glebę, bogatą w azot, a uprawiane po niej zboża, dają większe plony.

Rozmawialiśmy też o nowych odmianach soi, które w przyszłym roku znajdą się w ofercie AgroYoumis.

Zapraszamy do wysłuchania wywiadu.