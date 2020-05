Wiosenne zasiewy agregatem Multi 3000

Multi 3000 to nowy agregat uprawowo-siewny strip-till. Obsiano nim już ok. 250 ha, pracując na różnych glebach i w różnych warunkach. Zapytaliśmy rolnika, który zamówił usługę siewu, o efekty pracy agregatu.

Multi 3000 pracował m.in. na polach pana Jarosława Miściura, z miejscowości Policzyzna w gminie Krzczonów (woj. lubelskie), który już od 7 lat uprawia swoje pola w technologii bezorkowej całopowierzchniowej. Maszyna zasiała buraki cukrowe na areale 10 ha, na glebie klasy IIIa, o podglebiu gliniastym. Powoli zaczynają się wschody, ale póki co jest zimno i brakuje deszczu, więc są one dość powolne. Spytaliśmy zatem pana Jarosława, o efekty pracy agregatu.

- Siew został przeprowadzony 14 kwietnia br. Obecnie ziarno kiełkuje, a kiełki mają ok. 1,5 cm. Co ważne, nasiona leżą w wilgotnej glebie, gdzie jest dobre podsiąkanie, a gleba na całej powierzchni pola nie jest przesuszona – powiedział rolnik.

Pan Jarosław uprawia pola bezorkowo i jak podkreśla, zauważył, że w tej technologii gleba ma zdecydowanie lepszą strukturę. Utrzymanie jej w dobrej kulturze pozwala mu też zaoszczędzić nawozy i czas.

- W uprawie bez pługa mamy możliwość zaoszczędzić tą resztę wody, która jest w glebie. Multi 3000 wprowadziła nawóz w podglebie, tam gdzie jest woda, a to znaczy że składniki pokarmowe będą bez przeszkód transportowane do rośliny. To pozwoli mi o ok. 30 % zmniejszyć nawożenie, bo nie mam strat składników – zauważył pan Jarosław.

- Uprawiałem glebę bezorkowo kultywatorem i po paru latach, robiąc próby glebowe zauważyłem zubożenie warstwy gleby poniżej 25 cm, czyli tam, gdzie jest woda. Obserwowałem zbyt duże nagromadzenie składników pokarmowych w warstwie do 15 cm, co rozleniwiało rośliny i przestawały one budować głęboki system korzeniowy. Maszyna do pasowej uprawy umożliwiła mi wprowadzenie składników pokarmowych dokładnie tam, gdzie ich brakuje. Dodajmy jeszcze fakt, że korzystając z tej maszyny w jednym przejeździe mamy zerwaną warstwę podeszwy płużnej i poprawę naturalnego podsiąkania glebowego. Rolnicy musza rozumieć, że życie glebowe to nie tylko nawozy, to głównie woda i powietrze - podsumowuje pan Jarosław.

Co ciekawe, na polach pana Jarosława część buraków została też zasiana po gruberze, siewnikiem Kuhn Maxima. Jednak, jak podkreśla rolnik, po uprawie Multi 3000 w podglebiu i wokół nasion obserwuje się większą wilgotność gleby.