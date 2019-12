Wsiewka w kukurydzę. Cz. 1. Zalety wsiewek

Kukurydza to roślina bardzo wrażliwa na konkurencję innych roślin, dlatego posianie wsiewek musi nastąpić w takim okresie, aby nie były one konkurencją dla kukurydzy rosnącej w plonie głównym. Jako wsiewki najczęściej wysiewane są rośliny motylkowe i trawy o powolnym początkowym tempie wzrostu, mało wrażliwe na zacienienie. Jesienią wsiewki mogą być koszone lub przeznaczone na skarmianie zwierząt.

Kukurydza jest rośliną zmniejszającą bilans substancji organicznej w glebie. Dodatkowo jest uprawiana w szerokich rzędach, zatem gleba przez długi okres jest odkryta, co wpływa negatywnie na jej stan. Taka gleba jest narażona na erozję wietrzną i wodną, a dodatkowo ciężki sprzęt wykorzystywany podczas technologii uprawy tej rośliny sprawia, że jest ona podatna na nadmierne zagęszczenie i niszczenie struktury. Rozwiązaniem mogą być wsiewki roślin wysiewanych w międzyrzędziach kukurydzy.

Ekstremalne warunki pogodowe, które coraz częściej obserwujemy w Polsce – wysokie temperatury i brak opadów - stanowią duże wyzwanie dla roślin. Mogą one wpłynąć negatywnie na jakości łanów rośliny ochronnej i wschodów wsiewek. Mimo to niektóre mieszanki traw, czy roślin bobowatych stosowanych jako wsiewki mogą wydawać bardzo dobre plony, a dodatkowo wpływają pozytywnie na glebę. Nawet, jeśli wsiewka jest skoszona, czy spasana, jej korzenie pozostają w glebie, wpływając dobroczynnie na jej strukturę.

Wsiewki wsiewane są w roślinę ochronną ale ich intensywny rozwój następuje dopiero po sprzęcie rośliny. Zaleca się stosowanie mieszanki składającej się z kilku gatunków roślin. Wsiewki mają gęsty system korzeniowy, który przerasta glebę i stabilizuje jej strukturę i co ważne, pozwalają utrzymać pokrywę roślinną w okresie jesienno-zimowym. Mogą one być wykorzystane jako zielony nawóz, jako pasza dla zwierząt lub do produkcji biomasy.

Wyzwaniem w uprawie wsiewek w kukurydzy może być problem z suszą i dostępnością wody. Duże znaczenie ma tu zatem termin siewu i odpowiednia wilgotność. W przypadku suszy nasiona wsiewek mogą wschodzić 2-3 tygodnie, przy odpowiedniej wilgotności kiełkują już po kilku dniach. Na rozwój wsiewki ma również wpływ gęstość i typ roślin kukurydzy, które w różnym stopniu zacieniają wsiewkę. W kukurydzy o siewie zagęszczonym, czy w odmianach silnie zacieniających, dochodzi do szybkiego zwarcia łanu i wówczas rośliny wysiewane w międzyrzędziach mogą mieć problem z właściwym rozwojem. Zatem termin siewu wsiewek powinien być tak dobrany, aby przy wystąpieniu niekorzystnych warunków pogodowych nie nastąpiła w kukurydzy obniżka plonu.

Podsumowując, wśród zalet stosowania wsiewek w kukurydzę należy wymienić:

- wiązanie z gleby resztek azotu i innych składników pokarmowych po żniwach, zabezpieczanie przed ich wypłukiwaniem, dzięki czemu chronią wody gruntowe,

- tworzenie próchnicy i zwiększenie aktywność biologiczną gleby,

- okrywając glebę w międzyrzędziach chronią ją przed erozją wietrzną i wodną, zabezpieczają przed degradacją struktury i polepszają nośność,

- są dobrym rozwiązaniem na rozluźnienie płodozmianu,

- możliwość zaliczenia do obszarów proekologicznych (EFA; możliwość spełnienia wymogów zazielenienia),

- zagłuszanie chwastów,

-możliwość wykorzystania jako pasza do skarmiania zwierząt.

Jakie gatunki roślin można wysiewać w kukurydzy, kiedy je wysiewać, czy potrzebne są do tego specjalistyczne maszyny – o tym przeczytacie w kolejnym poście.