Wymiana materiału siewnego przynosi zwyżkę plonów

Wielu rolników zna korzyści wynikające ze stosowania kwalifikatu, jednak pomimo tego nie stosuje go w swoich gospodarstwach. Jednak coraz większa część producentów podkreśla, że bez kwalifikowanego materiału siewnego nie wyobraża sobie funkcjonowania gospodarstwa.

Na temat wymiany materiału siewnego rozmawiamy z panem Józefem Nowakiem, rolnikiem ze wsi Gogolinek z woj. kujawsko-pomorskiego. Jak mówi rolnik, materiał siewny danej odmiany stosuje w swoim gospodarstwie maksymalnie przez trzy lata. Jednocześnie podkreśla, że niechęć do wymiany materiału siewnego przez rolników wynika często z różnicy cen pomiędzy materiałem kwalifikowanym, a ceną oferowaną rolnikowi w punkcie skupu. Jednak przestrzega przed tak prostą kalkulacją, gdyż zwyżka plonu rekompensuje poniesione nakłady. Na przykładzie swego gospodarstwa szacuje, że w dobrym roku plon zebrany z plantacji założonej przy użyciu nasion kwalifikowanych, jest o około 20 proc. wyższy w porównaniu do plantacji założonych z nasion niekwalifikowanych. Jeśli chodzi o rejon, w którym pan Józef gospodaruje, to większość plantacji towarowych w gospodarstwach jest zakładana właśnie z nasion kwalifikowanych.