Wzmocnione od Kvernelanda

Wzmocnione elementy robocze mają dłuższą żywotność i nie trzeba ich wymieniać tak często jak klasycznych. Wydawać by się mogło, że w tej dziedzinie nie da się już wymyśleć zbyt wiele, a jednak firma Kverneland wpadła na dość ciekawe rozwiązanie.

Nowe wzmocnione elementy robocze z serii XHD Carbide są na razie dostępne dla pługów ( nie będziemy tu o tym pisać ) oraz dla bron wirnikowych ( na tym się skupimy). Wkrótce będą dostępne także dla innych maszyn. Seria XHD Carbide została zaprojektowana z myślą o ekstremalnie trudnych warunkach pracy i jak podaje firma Kverneland mają w standardowych warunkach od 8 do 10 razy większą żywotność w porównaniu do standardowych elementów roboczych. Dzięki temu potrzeba mniej czasu na ich wymianę co ogranicza czas przestojów do minimum.

W większości wzmacnianych płytkami węglika wolframu elementów roboczych płytki są płaskie. Zarówno od strony pracy jak i od strony elementu roboczego. Jednak brak im jakiejkolwiek ochrony z boku. Pomysł inżynierów z firmy Kverneland polega na zastosowaniu specjalnie zaprojektowanych płytek, które mają kształt zapewniający jak największą ochronę elementu roboczego. W przypadku płytek do zębów brony wirnikowej płytki mają kształt ćwierćwałka. Zaokrąglona powierzchnia płytki znajduje się na zewnątrz zęba, aby wyrównać opór gleby na zębach podczas pracy. Natomiast ostry kąt z drugiej strony płytki jest zagłębiony w ząb, by zminimalizować uszkodzenia wywołane uderzeniami w kamienie. Każdy ząb brony ma cztery płytki wolframowe jedna nad drugą.

Sam węglik wolframu to jeden z najtwardszych materiałów znanych człowiekowi. Składa się on z proszku wolframowego połączonego z miękkim kobaltem.

Dodatkowe obróbka cieplna

Wszystkie elementy robocze z serii XHD Carbide są dodatkowo poddane obróbce cieplnej. Dzięki niej powierzchnia robocza elementu roboczego jest twardsza i bardziej gładka. Dopiero po obróbce cieplnej elementu roboczego, płytki z węglika wolframu są z nim łączone przy użyciu lutowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet po ewentualnej utracie płytki element roboczy zachowuje dłuższą żywotność.

