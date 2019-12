Zadbaj o ... śnieg na polu

W ostatnich latach doświadczamy coraz łagodniejszych zim, biorąc pod uwagę nie tylko temperatury, ale i deficytowe opady śniegu. O ile sztuczna produkcja śniegu w celu ochrony gleb nie miałaby najmniejszego sensu, o tyle bardzo duże znaczenie ma odpowiednie zagospodarowanie śniegu, który po opadach znajdzie się na polu.

Pokrywa śnieżna znajdująca się na polu, odgrywa swego rodzaju rolę izolatora. Jego skuteczność, zależna jest od ilości śniegu zgromadzonego na polu. Wczesne opady śniegu, zanim gleba zdąży głęboko przemarznąć, pozwolą na dłuższe zatrzymanie ciepła w glebie oraz w pewnym stopniu ogranicza przenikanie powietrza zimnego w głąb gleby. Odpowiednia grubość pokrywy śnieżnej, w dłuższym okresie czasu zmniejszy głębokie przemarzanie gleby, co pozytywnie wpłynie na życie mikroorganizmów glebowych. Gleby, pozbawione ochrony w postaci pokrywy śnieżnej, przemarzają na większą głębokość oraz poddawane są procesom naprzemiennego zamarzania i rozmarzania. Woda znajdująca się w glebie zmienia stan skupienia i rozszerza, rozrywając glebę. W przypadku, gdy na polu nie znajdują się, żadne rośliny, może to być zjawisko pozytywne, ponieważ gleba jest naturalnie rozluźniana oraz poprawia się jej struktura, natomiast w przypadku kiedy na polu znajdują się rośliny, zjawisko to nie jest pożądane. Rozszerzanie przestrzeni glebowych poprzez wodę przechodzącą w lód, może powodować wysadzanie roślin oraz uszkodzenia systemu korzeniowego. Gleby bez okrywy, są także znacznie bardziej podatne na działanie erozji wodnej i wietrznej. Pokrywa śniegowa, stanowi zbroję, przed energią wody i wiatru, niszczącą cząsteczki gleby, co wpływa na obniżenie żyzności i pogorszenie warunków do bytowania organizmów glebowych.

Dodatkowo gleby dobrze izolowane, odznaczają się tendencją do szybszego rozmrażania na wiosnę, dzięki czemu na ich powierzchni nie tworzą się zastoiska wodne, a to w połączeniu z bezorkowym systemem uprawy, umożliwia wcześniejszy wjazd na pole wiosną, co ma niebagatelne znaczenie w przypadku wiosennego nawożenia rzepaku azotem. Co więcej woda, jaka pozostaje na polu po stopieniu się śniegu, jest jej najbardziej wartościową formą, ponieważ powoli przenika do głębszych warstw gleby, nie potęgując zjawiska erozji wodnej oraz tworząc w ten sposób depozyt wody, który będzie w późniejszym okresie wykorzystany przez rośliny.

Warto zatem zwrócić uwagę, na to w jaki sposób zatrzymać największą ilość śniegu na powierzchni pola oraz aby nie został on z pola wywiany podczas wietrznej pogody. Na pewno pozwoli na to wykorzystanie odpowiedniej technologii uprawy. Technologie bezorkowe, strip-till czy no-till pozostawiają na powierzchni gleby dużą ilość resztek, a te z kolei zatrzymują na polu największą ilość masy śnieżnej.

Źródło: Soilsmatter.