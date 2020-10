Zdrowa gleba, to zdrowe plony

Według pani Karoliny Ożgi, sposobem na zdrową glebę i plony, jest przejście z uprawy płużnej na uprawę bezorkową, redukcja nawożenia mineralnego, wspomaganie życia biologicznego, pozostawienie słomy na polu, wysiewanie poplonów oraz odpowiednie zmianowanie.

Jednym z wykładów, zorganizowanych podczas dni soi, które odbyło się pod koniec września w gospodarstwie rodzinnym państwa Ożga w Tarnawie, było wystąpienie pani Karoliny Ożga, dotyczące zdrowej gleby. Według niej, ważniejsze od wysokich plonów jest wyprodukowanie plonu wysokiej jakości, na którą coraz bardziej zwracają uwagę konsumenci. Jednocześnie pani Karolina uważa, że w każdym gospodarstwie rolnik powinien prowadzić doświadczenia, dzięki którym zyska wiedzę, w jaki sposób uprawy sprawdzają się na polu i dzięki temu będzie bardziej konkurencyjny wśród innych rolników.

- Ludzie coraz bardziej zwracają uwagę jakiego mają ziemniaka, z jakiego gospodarstwa on pochodzi. Chcą przyjechać do gospodarstwa i zobaczyć jak to wszystko wygląda. Powinniśmy w swoim rejonie propagować produkty, które wytwarzamy – powiedziała pani Karolina.

W gospodarstwie państwa Ożga większość pól prowadzona jest w ekologii. W bieżącym roku realizowane tak było ok. 300 ha, a kolejne 200 ha uprawiano z ograniczeniem środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. Wszystkie pola od 21 lat uprawione są w technologii bezorkowej, a od 20 lat nie wprowadza się tam nawozów fosforowych i potasowych. Rolnicy bardzo starają się dbać o glebę i gospodarować zgodnie z naturą. Bazują na produktach niemieckiej firmy Plocher, które oparte są na naturalnych nośnikach, takich jak dolomit, węglan wapnia, melasa czy siarczan magnezu. W Tarnawie uprawiane są: jęczmień browarniany, rzepak, kukurydza, żyto, a dodatkowo w ekologii soja, owies, ziemniaki i pszenica.

Właściciele gospodarstwa - państwo Ożga - od wielu lat dzielą się swoją wiedzą z innymi rolnikami. Organizują różne pokazy i warsztaty dla rolników z firmami partnerskimi. Pozwalają lustrować swoje pola, uprawy, czy stosowane rozwiązania, mówią o swoich doświadczeniach i podpowiadają, jak uniknąć błędów uprawowych.

Zapraszamy do wysłuchania krótkiego wywiadu z panią Karoliną.