Zgrzebło do słomy połączone z ciężkim wałem

Rynek maszyn rolniczych jest tak duży, że każdy znajdzie sobie na nim miejsce. Jako przykład może służyć niemiecka firma Baarck, która oferuje rolnikom ciekawy model zgrzebła do słomy.

Regulus bo tak nazywa się ta ciekawa maszyna to tak naprawdę połączenie dwóch maszyn. Firma Baarck połączyła bowiem wał doprawiający ze zgrzebłem do słomy. Jeśli chodzi o sam wał to może to być wał typu Cambridge ( jak na zdjęciu) ale jeśli klient sobie tego zażyczy może to być wał gumowy, tnący wał Packera czy wał oponowy. Panuje tutaj pełna dowolność. Wał Regulus jest dostępny w szerokościach roboczych od 3 do 12,3 m.

Maszyna firmy Baarck jest wyposażona w czterorzędowe zgrzebło. Jest ono zawieszone na równoległoboku, co zawsze gwarantuje jego dobry docisk do podłoża. Siłę nacisku sprężyn brony na podłoże można regulować hydraulicznie z kabiny ciągnika. Zęby brony mulczowej mają długość 66 cm i grubość pręta wynoszącą 13 mm. Ich rozstaw wynosi 10 cm, a głębokość pracy - w zależności od rodzaju gleby - do 5 cm, z reguły 2-3 cm. Podczas pracy zęby drżą i poruszają się na boki. Dzięki takiej charakterystyce pracy, zęby podczas pracy wytrząsają nasiona ze słomy, oraz powodują "oprószenie" słomy znajdującej się na polu drobną warstewką gleby, co przyśpiesza jej rozkład. Wał pracujący za broną dociska nasiona oraz słomę do powierzchni gleby, stwarzając tym samym doskonałe warunki do kiełkowania nasion samosiewów oraz chwastów. Po uniesieniu zgrzebła wał może służyć do standardowego wałowania po siewie.

Dostępne są także wersje maszyny z zamontowanymi z przodu różnymi rodzajami zębów doprawiających, włokami czy ciężkimi zgrzebłami. Wtedy może służyć do doprawiania gleby. Maszyna jest zaprojektowana do pracy z dużymi obciążeniami, a jej konstrukcja zapewnia równomierny nacisk na podłoże niezależnie od szerokości pracy maszyny. Moc potrzeba do pracy z Regulusem zależy zarówno od szerokości roboczej, rodzaju narzędzia przedniego, rodzaju gleby na jakiej ma pracować maszyna oraz ukształtowania terenu. Możliwy jest także montaż siewnika poplonów.

